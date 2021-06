Mais de 15 gatos são encontrados mortos em Cacoal, RO

A Polícia Civil foi acionada para conferir o local. Cerca de três gatos morreram no domingo, 20, e cinco na segunda-feira, 21

Uma vizinhança em Cacoal, Rondônia, percebeu que gatos estavam sendo envenenados em uma casa abandonada no bairro Liberdade, após encontrar alguns animais mortos no local. A Polícia Civil foi acionada para conferir o local. Cerca de três gatos morreram no domingo, 20, e cinco na segunda-feira, 21.

Segundo o G1, um abrigo de resgate de animais em situação de rua foi acionada, mais nove gatos foram encontrados mortos.

As suspeitas são de que algum vizinho pode ter envenenado os animais, essa não seria a primeira vez que isso acontece. Os animais foram recolhidos e passarão por necropsia e serão incinerados. O caso foi registrado e será investigado.