Mãe presa ao ser flagrada sufocando bebê em hospital é levada para atendimento psicossocial

Mãe presa suspeita de agredir e sufocar o próprio filho foi encaminhada para atendimento psicossocial logo após ser solta

Nessa quarta-feira, 08, a mãe presa suspeita de agredir e sufocar o próprio filho, de 5 meses, em um hospital de Colíder, no norte do estado, foi encaminhada para atendimento psicossocial logo após ser solta, segundo o Conselho Tutelar.

A mulher, de 20 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes, lesão corporal contra descendente e por maus-tratos. Após depoimento, ela pagou fiança e responderá ao inquérito em liberdade.

De acordo com o Conselho Tutelar, que acompanha a família, o bebê está sob os cuidados da avó paterna.

O Conselho informou ainda que encaminhou o caso ao Ministério Público e que as medidas de proteção à criança já foram aplicadas.

O caso

De acordo com a Polícia Civil, a delegacia foi acionada no final da tarde de terça-feira, 07, pelo Hospital Regional de Colíder, informando que no setor de pediatria havia um bebê internado para tratamento de pneumonia.

A criança estava na companhia da mãe. No entanto, durante a internação, a mulher foi flagrada dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) gritando, desferindo tapas e sufocando o bebê.

A equipe da assistência social e enfermeiras plantonistas do hospital, além de outras testemunhas, confirmaram à polícia os maus-tratos sofridos pelo bebê.

As agressões também foram presenciadas e registradas por outras mães que acompanhavam os respectivos filhos internados na pediatria.

Pagamento de fiança

Segundo o delegado Breno Houly Palmeira, com base na denúncia, os policiais foram até o local. Ao perceber a presença dos investigadores, a suspeita se trancou no banheiro, onde ficou por cerca de 40 minutos.

Após sair do local, ela foi detida e encaminhada para a delegacia, onde foi interrogada e autuada em flagrante delito. Em seguida, segundo a polícia, ela pagou fiança sendo liberada.