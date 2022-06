Eletrobras confirma preço por ação de R$ 42 na oferta pública de ações

A Oferta Pública das ações será realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, e o registro ocorre nessa sexta-feira (10)

A Eletrobras confirmou, via fato relevante, que o preço por ação no processo de bookbuilding da oferta pública de ações, concluído na quinta-feira, 9, foi fixado em R$ 42, conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) havia antecipado. O montante total somou R$ 29,294 bilhões, sem considerar os lotes extras.

Os American Depositary Receipts (ADRs) ficaram em US$ 8,63, preço referente ao unitário convertido para dólares americanos com base na taxa de câmbio de venda (Ptax) da mesma data.

Ainda de acordo com a Eletrobras, as condições remanescentes da oferta foram “satisfatoriamente verificadas”, com a oferta pública de distribuição de inicialmente 627,675 milhões de ações ordinárias, incluindo os ADRs, e secundária de 69,8 bilhões ações de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que foi mantida.

Tais condições consistiam no preço por ação não ser inferior ao preço mínimo; e na obtenção, com a distribuição âmbito da Oferta Primária, de recursos líquidos que fossem no mínimo correspondentes a R$ 22,057 bilhões.

A Oferta Pública será realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. O registro das ações ocorre nesta sexta-feira, 10, sob a orientação dos coordenadores da Oferta Brasileira e instituições intermediárias.

Por: Estadão Conteúdo