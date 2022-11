Mãe e padrasto são presos por suspeita de violência sexual contra jovens

O padrasto, que tem 52 anos, e a mãe das jovens, de 42, cometia o ato com a ajuda da esposa, que as segurava para que ele pudesse abusá-las

A mãe e o padrasto de duas jovens, com 18 e 26 anos respectivamente, foram presos nessa quarta-feira (23), em Caxias, a 360 km de São Luís, por serem suspeitos de violência sexual contra elas.

Segundo a polícia, o abuso já acontecia há algum tempo e o casal, que não teve a sua identidade revelada, já estava sendo investigado desde o mês de setembro deste ano, pois foram denunciados por seus vizinhos.

A polícia revelou também que a jovem de 18 anos ainda tentou fugir de casa, mas para tentar proteger a irmã, que sofre de transtornos mentais, acabou ficando. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Caxias.