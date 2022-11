Curva de juros volta a fechar com dólar e após IPCA-15 abaixo da mediana

Os juros futuros começam a sessão em forte queda puxados pelo dólar e pelo IPCA-15 levemente abaixo da mediana das estimativa

Os juros futuros começam a sessão desta quinta-feira, 24, em forte queda puxados pelo dólar e pelo IPCA-15 levemente abaixo da mediana das estimativas. Além disso, o petróleo também cai em meio ao temor de que novos lockdowns na China prejudiquem mais a economia do país e ao redor do mundo.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,53% em novembro, após ter subido 0,16% em outubro, levemente abaixo da mediana das estimativas (0,54%) dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast. Com o resultado anunciado hoje, o IPCA-15 acumulou queda de 6,17% em 12 meses.

Às 9h12, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 caía a 14,37%, de 14,58% no ajuste anterior O DI para janeiro de 2025 recuava para 13,68%, de 13,94%, e o para janeiro de 2027 cedia para 13,43%, de 13,77% no ajuste da véspera.

