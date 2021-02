Mãe e filha são resgatadas após 6 anos de trabalho análogo à escravidão

PUBLICIDADE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou uma mulher, de 44 anos, e uma jovem, de 21 anos, que são mãe e filha, nessa terça-feira (9). As vítima viviam em cárcere privado e condição análoga à escravidão em um sítio nas proximidades da BR-343, na zona rural de Floriano, Sul do Piauí.

A PRF informou que as vítimas realizavam o trabalho doméstico na propriedade, além da limpeza do sítio. Uma mulher denunciou a situação aos policiais, que realizavam uma fiscalização de rotina na região.

O proprietário do imóvel teria prometido um salário mínimo e cesta básica em troca dos serviços domésticos. No entanto, as mulheres nunca receberam a quantia acertada. Elas também denunciaram que foram constrangidas e não podiam deixar a propriedade.

As vítima foram encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O Ministério Público do Piauí deve ouvir as vítimas e oferecer a denúncia à Justiça. O acusado deve responder por sequestro e cárcere privado.