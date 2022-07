Mãe chama polícia após filha falar que foi estuprada em ritual satânico em Porto Velho

Na noite de domingo, 10, a mãe de uma adolescente acionou a PM após descobrir que a filha pode ter sido estuprada durante um ritual satânico

Na noite de domingo, 10, a mãe de uma adolescente de 14 anos acionou a Polícia Militar (PM) após descobrir que a filha pode ter sido estuprada durante um ritual satânico. O crime aconteceu no bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho.

O suspeito é um jovem de 23 anos, que não foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da menina teria ouvido áudios da filha contando ter sido abusada durante um ritual satânico.

Na gravação, a vítima relatava que na noite de sábado, 9, o suspeito havia realizado uma “bruxaria” com ela. Durante o suposto ritual satânico ele mandou a adolescente tirar as roupas e vendou os olhos dela com um pano. Em seguida a estuprou.

A mãe da menina disse à polícia que, depois de ouvir os áudio, procurou o suspeito de 23 anos e seus pais, que moram no bairro Socialista. Ela conta que os três fugiram antes da chegada da guarnição policial.

O fato foi registrado e encaminhado à Delegacia Especializada para investigação. O jovem suspeito do crime não foi preso.