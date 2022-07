Custo da troca do cartão do Auxílio Brasil pagaria R$ 400 a 27 mil famílias

Atualmente, o Auxílio Brasil é pago para mais de 18 milhões de famílias em todo o país, superando R$ 7 bilhões por mês

O custo da troca do cartão do Auxílio Brasil, estimado em R$ 130 milhões aos cofres públicos, daria para atender 27.083 novas famílias ao longo de um ano. O valor se refere ao pagamento mínimo, que hoje é de R$ 400, mas o governo pretende aumentar para R$ 600 até o fim deste ano, no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta a reeleição.

Atualmente, o Auxílio Brasil é pago para mais de 18 milhões de famílias em todo o país, superando R$ 7 bilhões por mês. A maioria ainda recebe o dinheiro por meio de modelos com a marca do Bolsa Família, o programa de benefício social anterior, associado ao PT.

A estimativa é de que a demanda reprimida seja de 2,7 milhões de pessoas que têm perfil para receber o benefício, mas ainda não haviam sido contempladas até abril. O dado é da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

O novo cartão começou a ser enviado para beneficiários de todo o país no final de junho, de acordo com o Ministério da Cidadania. Além da mudança de logomarca, a novidade é que ele terá a função de débito. Ao todo, 3,2 milhões cartões com chip foram emitidos no mês passado.

Segundo a pasta, 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021 e recebem os pagamentos na modalidade poupança social digital terão o cartão. A entrega será feita gradualmente. A escolha dos primeiros beneficiários a receber o cartão levou em consideração os municípios que não têm ou têm poucos canais de pagamento da Caixa, informa o Ministério da Cidadania.

O que o cartão do Auxílio Brasil traz de novidade?

A pasta diz que a tecnologia de chip oferece mais segurança aos cidadãos, com a redução dos riscos de clonagem. Ele permite compras em estabelecimentos comerciais na função débito, além do saque total ou parcial do benefício em toda a rede de pagamentos da Caixa e bancos 24h.

É preciso pedir o cartão em algum lugar?

Não, o novo cartão do Auxílio Brasil não precisa ser solicitado. A distribuição será feita aos beneficiários cadastrados no programa social.

O cartão do Bolsa Família segue válido?

Quem ainda não tem o novo cartão pode continuar usando o do Bolsa Família.

Todos os beneficiários receberão o novo cartão?

Segundo o Ministério da Cidadania, serão priorizadas as famílias que recebem o benefício na modalidade poupança social digital e tiveram o benefício concedido a partir de novembro de 2021.

Como os beneficiários receberão o cartão?

O cartão do Auxílio Brasil será entregue pelos Correios ao endereço da família informado no Cadastro Único. Também será entregue o porta-cartão, que reúne informações como:

Funcionalidades do cartão;

Como cadastrar a senha do cartão;

Condicionalidades do programa;

Calendário de pagamento;

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa.

Como cadastrar a senha do cartão bancário?

O cadastramento pode ser realizado no aplicativo Caixa Tem, ao clicar na opção “Auxílio Brasil” e depois em “Criar senha do cartão”. Outras opções são agências da Caixa e agências lotéricas.

Quais informações estão no cartão bancário do Auxílio Brasil?

Na parte da frente do cartão:

Identificação do Programa Auxílio Brasil;

Número do cartão;

NIS do responsável familiar;

Nome do responsável familiar;

Validade do cartão;

Número da conta.

Na parte de trás:

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa;

Nomes da Caixa e Ministério da Cidadania;

Bandeira do Caixa Aqui;

QR Code;

Bandeira do banco 24Horas;

Bandeira da Elo ou Visa.