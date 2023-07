Macaco-prego invade casa e morde adolescente no Ceará

A mulher contou que o animal apareceu há alguns dias e estava causando no local, quebrando telhados, comendo alimentos e pegando os objetos dos moradores

Nesta segunda-feira (10), um macaco-prego invadiu uma casa e mordeu um adolescente de 16 anos, no interior do Ceará. O jovem foi socorrido com a mão cortada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados pela dona da casa, o adolescente foi encaminhado para uma UPA.

De acordo com os bombeiros, o macaco-prego foi capturado no final da tarde e encaminhado para o Instituto do Meio Ambiente.