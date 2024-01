Lutador desrespeita medida protetiva e espanca a ex-mulher em Planaltina

A prisão do indivíduo ocorreu no último domingo (21)

Um praticante de artes marciais foi detido sob a suspeita de violar uma medida protetiva e agredir sua ex-esposa em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Conforme informações da Polícia Civil, no dia do incidente, o suspeito invadiu a residência da vítima, apoderou-se de seu celular e a coagiu a desbloquear o dispositivo para verificar suas mensagens.

De acordo com o relato da Delegacia da Mulher do município, onde o incidente foi registrado, o suspeito teria agredido a vítima com socos, chutes e tapas, resultando em diversas lesões no dia 8 de janeiro.

A vítima, ao procurar a delegacia para relatar as agressões, informou que já existia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o praticante de kickboxing. Ela descreveu o comportamento do homem como extremamente agressivo.

Após consulta aos sistemas, a equipe da Delegacia da Mulher constatou que o suspeito já havia sido preso anteriormente em flagrante por agredir outra mulher.