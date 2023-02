Laudo aponta que menina de 10 anos foi estuprada e espancada até a morte

O documento divulgado, diz que a menina foi vítima de traumatismo craniano

Laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) aponta que Isadora Araújo Martins, de 10 anos, foi estuprada e espancada até a morte. O documento divulgado, nesta segunda-feira (06), diz que a menina foi vítima de traumatismo craniano. O suspeito da violência sexual e morte, Maykon Araújo Pereira, foi preso após confessar o crime.

O documento encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) comprova a hipótese levantada pelas investigações que menina foi brutalmente agredida e violentada pelo suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, Isadora Araújo Martins estava sozinha em casa com os dois irmãos menores de idade quando o suspeito chegou. Um vizinho da família contou à polícia que ouviu o homem chamando pela mãe da menina.

A mãe da menina, Inezita Ramos de Oliveira Araújo, de 39 anos, foi presa por abandono de incapaz e teve a prisão preventiva decretada.

Em depoimento à polícia, Maycon disse que foi até a residência para realizar um programa sexual com Inezita. De acordo com as investigações policiais, o homem entrou pelos fundos do imóvel e abordou Isadora na cozinha.

A criança foi encontrada pela mãe caída na cozinha, com ferimentos no rosto e inconsciente. As outras duas crianças estavam em um quarto da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os socorristas tentaram reanimar a Isadora durante uma hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a polícia, a mãe das crianças estava visivelmente sob o efeito de álcool e foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. As outras crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

Prisões

Inezita foi presa em flagrante por abandono de incapaz e teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira. Maycon foi preso em 12 de dezembro. Em depoimento, ele confessou praticar os crimes contra Isadora.