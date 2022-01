Ladrões matam cachorro durante furto em casa no MS

O dono do cachorro acredita que os ladrões entraram na casa pulando o muro e arrombaram a janela de vidro da cozinha

Na noite do dia 1° de janeiro, uma família de Mato Grosso do Sul que estava comemorando o réveillon fora de casa, foi informada por vizinhos que sua residência estava aberta. Ao chegarem em casa, se depararam com um de seus animais de estimação feridos, e com o outro morto.

“É terrível o que aconteceu. Uma tristeza muito grande. Chegar em casa e sua casa está toda revirada. Ter que explicar para o filho de 8 anos que o cachorrinho está lá no céu agora. Sensação é de impotência. Você sai para ver a família e quando volta está tudo bagunçado, tudo esculhambado. Além de terem roubado, ainda tiraram a vida de um cachorrinho”, desabafa Emerson de Oliveira.

Segundo disse o mecânico de 42 anos ao g1, é essa a realidade que ele, esposa e filho enfrentam desde quando retornaram para casa, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

“Quando chegamos, a casa estava toda revirada. Bateram tanto no meu cachorrinho, até matar ele. Ficou jogado no cantinho do muro. Maldade demais”, fala Emerson, emocionado.

O mecânico acredita que os ladrões entraram na casa pulando o muro e tiveram acesso ao interior após arrombarem a janela de vidro da cozinha. Foram levados relógios, joias e o notebook que a esposa dele, de 32 anos, usava para trabalhar.

Além de bens materiais, os ladrões tiram da família o cachorrinho Rique, de três anos. “Ele era muito apegado a mim”, conta Emerson. Os criminosos também agrediram Marte, de 6 anos, que ainda apresenta sinais das agressões.

“Ele morreu tentando defender a casa dele”, comenta o mecânico. Conforme ele, Rique, apesar de ser pequeno, era bravo, e, por isso e pelas marcas de barro perto da porta da sala, acredita que o cão tenha tentado morder os suspeitos no momento que saíam da residência.

O caso foi registado pela Polícia Civil como furto qualificado e maus-tratos a animais. Nenhum suspeito foi identificado.