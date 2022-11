Ladrões invadem casa de ex-treinador Emerson Leão levam medalha da Copa do Mundo de 1970

No imóvel, ele constatou que tinham sido levadas joias, pedras preciosas, anéis, pulseiras, relógios de ouro, além de medalhas de ouro e uma réplica da Taça Jules Rimet

O ex-treinador e ex-goleiro Emerson Leão teve sua casa invadida por criminosos na manhã deste domingo (6), no Jardim Paulista, Zona Oeste de São Paulo. Entre os objetos furtados está a medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970, no México.

De acordo com a Polícia Civil, Leão contou que saiu da residência na quinta-feira (3) e, ao retornar no domingo (6), viu que o portão de entrada e as portas estavam abertos.

No imóvel, ele constatou que tinham sido levadas joias, pedras preciosas, anéis, pulseiras, relógios de ouro, além de medalhas de ouro e uma réplica da Taça Jules Rimet.

Foram solicitados exames periciais e o caso foi registrado como furto à residência no 14º DP (Pinheiros). Nenhum suspeito foi preso.