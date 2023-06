Jovem quilombola é encontrado morto em Iporanga SP

Polícia investiga morte suspeita de Michael Ribeiro dos Santos, que frequentava curso de monitoria ambiental

Um jovem quilombola de 18 anos, identificado como Michael Ribeiro dos Santos, foi encontrado morto na última terça-feira (27) na Estrada Iporanga-Apiai, próximo ao bairro Serra, em Iporanga, interior de São Paulo. A Polícia Militar localizou o corpo na residência de um instrutor do curso de monitoria ambiental, para o qual a vítima foi convidada para um jantar.

Michael residia com a avó no Quilombo Nhunguera, também em Iporanga, e frequentava o curso desde o início do ano. As circunstâncias que levaram à morte do jovem ainda não foram divulgadas, e a Polícia Civil está investigando o caso como morte suspeita.

Após o ocorrido, um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade, e as autoridades estão empenhadas em esclarecer os fatos e determinar as causas da morte do jovem quilombola.