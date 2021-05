Jovem ganha prêmio de US$ 1 milhão por se vacinar contra Covid

Além da jovem, Joseph Costello, aluno da oitava série, também se inscreveu na loteria. O jovem ganhou uma bolsa integral para a faculdade

Uma jovem de 22 anos foi a ganhadora do primeiro sorteio destinado a quem se vacinasse contra a Covid-19, em Ohio, nos Estados Unidos. Abbigail Bugenske faturou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,26 milhões na cotação atual). O evento faz parte de um programa de incentivo do governo local para que as pessoas se vacinem.

Bugenske é engenheira eletrônica e trabalha para a GE Aviation, no subúrbio de Cincinnati. Ela foi imunizada com a vacina da Moderna antes mesmo do governo anunciar a realização da loteria. O evento foi anunciado oficialmente em 12 de maio.

Foi o governador republicano do estado, Mike DeWine, quem ligou para a jovem e deu a notícia de que ela havia ganhado o prêmio milionário. Na ocasião, Bugenske estava indo até a casa de sua família, no subúrbio de Cleveland.

“Ainda estou ‘digerindo’ [a notícia], e gosto de dizer que parece que isso está acontecendo com outra pessoa”, disse a jovem durante uma coletiva virtual.

Ela informou ainda que não pretende largar o emprego e que irá destinar o dinheiro a causas sociais. Parte do valor também será reservado para a compra de um carro.

Além da jovem, Joseph Costello, aluno da oitava série, também se inscreveu na loteria. O jovem ganhou uma bolsa integral para a faculdade.

Ao todo, mais de 2,7 milhões de pessoas elegíveis se inscreveram para concorrer aos cinco sorteios de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual) e mais de 104 mil adolescentes de 12 a 17 anos estão participando dos sorteios da bolsas de estudos para a faculdade.

O índice de vacinação entre pessoas acima de 16 anos na cidade de Ohio aumentou 33%, na semana após o anúncio dos prêmios.