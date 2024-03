Jovem é preso após matar homem a pedradas e é solto no dia seguinte em AL

Um homem de 24 anos foi detido no último sábado (23), na cidade de Campo Alegre, pelo assassinato de outro homem a pedradas durante uma bebedeira no Centro da cidade. Ele foi liberado pela Justiça no dia seguinte, após uma audiência de custódia, antes mesmo do sepultamento da vítima. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Alagoas.

Conforme relatado pela PC-AL, o homem foi capturado minutos após o homicídio e foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Ele teria desferido mais de 20 golpes de pedra na cabeça da vítima e só interrompeu os ataques ao perceber que ela não apresentava mais sinais vitais. O motivo por trás das agressões não foi divulgado, mas ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas.

O corpo da vítima, conhecida como “Zé Luiz”, foi encontrado na calçada em frente ao muro de um lava-jato na Rua Santa Luzia. Posteriormente, o corpo foi recolhido e entregue ao Instituto Médico Legal de Arapiraca para os procedimentos necessários.

A Justiça homologou o flagrante, no entanto, durante a audiência de custódia, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. O homem foi obrigado a comparecer ao fórum para assinar um registro a cada 10 dias, foi proibido de frequentar bares e estabelecimentos similares, além de não poder se ausentar da comarca. Diante disso, um alvará de soltura foi expedido para que o autor do crime aguarde o desenrolar do processo em liberdade.