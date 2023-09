Jovem é preso após esfaquear pai em Belo Horizonte

Após cometer o crime, o filho fugiu, mas acabou confessando seu ato a um policial que estava jantando nas proximidades e, em seguida, se entregou às autoridades

Um jovem de 24 anos foi detido sob a suspeita de tentativa de homicídio contra seu próprio pai, de 64 anos, na noite da última segunda-feira (25 de setembro), no bairro Lagoa, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

O encontro entre o jovem e o policial aconteceu quando o suspeito se aproximou do militar e, com a mão ensanguentada, relatou que havia esfaqueado seu pai, descrevendo o ocorrido como uma “tragédia”. A faca utilizada no crime foi encontrada na posse do suspeito.

O policial prontamente colocou o jovem em sua viatura e o conduziu até a residência da família, onde a ocorrência foi confirmada, resultando na prisão do suspeito. O pai, gravemente ferido com um profundo corte no pescoço, recebeu atendimento médico e foi levado ao Hospital Risoleta Neves.

Um vizinho relatou à polícia que discussões entre pai e filho eram comuns na residência. Naquela segunda-feira, enquanto estava deitado, ouviu mais uma discussão entre os dois, seguida por um silêncio prolongado. Em seguida, ouviu um pedido de socorro e encontrou a vítima no chão da cozinha, momento em que chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

Em seu depoimento às autoridades, o suspeito alegou que seu pai estava alcoolizado naquele dia e, de forma inadequada, expressou o desejo de manter relações sexuais com o filho. O jovem teria pedido que o pai vestisse roupas, mas ele recusou e se dirigiu à cozinha. Foi nesse momento que o filho, sentindo-se ameaçado, pegou uma faca na cozinha e cometeu o ato violento.

Após o crime, ele deixou a casa com a intenção de ir ao centro de Belo Horizonte, mas ao avistar uma viatura policial, optou por se entregar, admitindo ter tido a intenção de assassinar seu pai.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do idoso. O jovem foi detido e o caso agora será investigado pela Polícia Civil.