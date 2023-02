Jovem é investigado por estuprar menina de 10 anos por mais de quinze vezes

Ele está foragido desde que foi flagrado por testemunhas cometendo os abusos contra a criança na zona rural

Um jovem de 23 anos é investigado por estuprar uma menina de 10 anos por mais de 15 vezes, em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele está foragido desde que foi flagrado por testemunhas cometendo os abusos contra a criança na zona rural.

O caso aconteceu no dia 15 de janeiro e a ocorrência registrada no dia seguinte, mas as informações só foram divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (31). A Polícia Civil não informou qual a relação de parentesco do homem com a criança, já que a identidade da vítima deve ser preservada.

“Ele foi flagrado por testemunhas praticando os atos. Quando as pessoas perceberam, ele correu para um matagal e tentou se esconder na fazenda da mãe. No dia seguinte já pedimos a prisão preventiva dele”, disse o delegado Anderson Pelágio.

As investigações apontam que o suspeito foi flagrado por duas testemunhas enquanto cometia os abusos. “O inquérito policial apontou que ele teria praticado, contra a mesma vítima, outros 17 abusos sexuais em outras datas”, descreve a ocorrência.