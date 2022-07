Jovem é indiciado por estuprar adolescente com transtornos mentais

Um jovem, que não identidade revelada, foi indiciado e preso suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em Alvorada do Norte

Nesta segunda-feira, 18, um jovem, que não identidade revelada, foi indiciado e preso suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás. Segundo o delegado Alex Rodrigues, a adolescente sofre de transtornos mentais e o investigado se aproveitou por ser amigo do irmão dela.

Rodrigues relatou que o jovem possuía pleno acesso à residência, e segundo a menos, eles mantinha relações sexuais constantemente. A menor contou sobre os abusos para uma amiga, e a mesma orientou ela a contar para a mãe.

De acordo com o investigador, a mãe da adolescente procurou o Conselho Tutelar, que acionou a polícia. Ao delegado, o suspeito negou a autoria do crime.

“Ele alegou que no dia do fato não saiu de sua residência, todavia, a irmã da vítima o viu no horário aproximado do fato andando nas proximidades da casa da menor”, descreveu o delegado.

A investigação mostrou que a adolescente também pode ter sido vítima de estupros por outros dois homens, conforme divulgado pela polícia. O delegado apontou que não foi possível pedir prisões cautelares e mais informações não podem ser divulgadas.

O suspeito foi preso e encaminhado para a unidade prisional de Simolândia. O delegado Alex Rodrigues explicou que houve o indiciamento do investigado e efetuada a prisão temporária pelo prazo de 30 dias.

Alex pontuou ainda que que o suspeito pode responder por estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de reclusão.