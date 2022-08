Jovem é atacada com sete facadas dentro de casa em Porto Velho

Segundo as investigações, o principal suspeito do crime é ex-namorado da vítima

Uma jovem, de 26 anos, foi atacada a facadas dentro da própria casa no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho, no último domingo (21). No total, ela foi atingida por sete facadas.

Segundo as investigações, o principal suspeito do crime é ex-namorado da vítima. A mulher, inclusive, já tinha solicitado medida protetiva contra o homem.

Como o suspeito teria invadido o local?



Uma vizinha teria aberto o portão do condomínio para levar o lixo para fora, com isso o suspeito invadiu o local e foi em direção a casa da vítima onde aconteceu o ataque.

Enquanto a vítima era esfaqueada, vizinhos ouviram os gritos e pedidos de socorro e correram para prestar apoio, mas o suspeito conseguiu fugir. Até o momento ele não foi localizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando os socorristas chegaram a vítima ainda estava com a faca cravada no corpo, próximo ao coração.

Após os primeiros socorros ela foi levada para o Hospital João Paulo II, onde está internada.

Familiares da jovem moram em Machadinho D’Oeste e assim que souberam do crime viajaram para a capital. Em entrevista à Rede Amazônica, a família da vítima informou que está muito abalada com a situação.