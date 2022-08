Ucrânia ataca prefeitura de Donetsk ocupada por russos​

A capital homônima da província de Donetsk foi atacada com obuses de alta precisão americanos Himars operados por ucranianos nesta terça (23)

Igor Gielow

São Paulo, SP

Ela foi ocupada em 2014 por separatistas pró-Kremlin, na guerra civil no Donbass (leste do país, composto pela província e pela de Lugansk) que se seguiu à anexação da Crimeia por Moscou após a queda de um governo simpático a Vladimir Putin em Kiev. Houve ao menos três mortos.

Enquanto isso, a capital ucraniana registra fuga de habitantes, com medo de um ataque maciço russo nesta quarta (24), dia que marca os 31 anos de independência do país da União Soviética e também os seis meses da invasão do vizinho.