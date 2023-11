Jovem é apreendido suspeito de matar adolescente em escola no PI

O autor do crime tem apenas 17 anos e estudava na mesma escola da vítima

Na segunda-feira (13), em Teresina, um adolescente de 17 anos foi apreendido sob suspeita de ser o responsável pelo homicídio de Marcos Vinicius, também com 17 anos. A ação foi conduzida por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime ocorreu no dia 6 de novembro, nas dependências da Unidade Escolar Professor Camilo Filho, localizada no bairro Vale Quem Tem, Zona Leste de Teresina. Marcos Vinicius foi alvejado por disparos de arma de fogo enquanto se dirigia à escola, por volta das 19h.

De acordo com o delegado Francisco Costa, conhecido como Barêtta e coordenador do DHPP, o adolescente apreendido compartilhava a mesma instituição de ensino com a vítima. Além disso, o suspeito teria proferido ameaças ao estudante dias antes da tragédia.