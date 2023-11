Temporal causa estragos e deixa mortos em SC

Enquanto estados do Sudeste e Centro-Oeste enfrentam ondas de calor, Santa Catarina volta a sofrer com as fortes chuvas que atingem a região. Cidades do Oeste e do Vale do Itajaí foram as principais afetadas por enchentes e alagamentos na noite de ontem (16) e madrugada desta sexta-feira.

Em Taió, duas pessoas morreram depois que o carro em que estavam afundou em uma área alagada pela chuva. Em outros locais, a chuva de granizo também causou estragos.

Árvores bloquearam rodovias estaduais e federais de Santa Catarina, que seguem interditadas nesta manhã.