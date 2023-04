Jovem de 25 anos sofre com tumor maligno no pescoço

Um tratamento com o Pembrolizumabe, cuja dose custa em média R$ 17 mil

A jovem Greyce Couto, de 25 anos, luta há aproximadamente quatro contra um tumor maligno, que fica saltado no pescoço. A moradora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, aposta em uma nova forma de vencê-lo, um tratamento com o Pembrolizumabe, cuja dose custa em média R$ 17 mil.

O remédio foi receitado no dia 14 de março por um médico hematologista. Ela precisa de uma dose a cada três semanas, mas, embora a medicação tenha sido solicitadas ao Governo do Estado, por ter alto custo, ainda não teve acesso ao Pembrolizumabe.

Na última quarta-feira (12), a lesão no pescoço começou a sangrar pela primeira vez em quatro anos.

“Saiu muito sangue do tumor. Tanto sangue que eu até me assustei. Só Deus para ter misericórdia de mim”, relata a jovem.

“Me deram o prazo de 30 dias para a resposta se vão liberar ou não as doses. Como eu posso ficar esperado por uma resposta sobre o remédio?” questionou o Estado.

Greyce afirma que além do sangramento e da preocupação com a medicação que ainda não teve acesso, a região do tumor dói muito e ela vive à base de remédios, que interferem nas ações do dia a dia. “Faço curativo umas cinco vezes ao dia, pois sai muita secreção”.

“Eu não tenho posição para dormir e não posso fazer exercícios porque começo a sentir muitas dores. Nem sempre acordo disposta”, relatou.