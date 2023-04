Após ataque, creche em Blumenau retoma as aulas

Todas as escolas estaduais de Santa Catarina vão ter pelo menos um policial armado para fazer a segurança dos alunos

12 dias depois do ataque que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas, as aulas do Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, foram retomadas nesta segunda-feira (17).

O local estava com as aulas suspensas desde o dia 5 de abril, quando um homem pulou o muro, invadiu a creche com uma machadinha e matou alunos. O autor do ataque teve a prisão preventina decretada pela Justiça no dia 6 de abril.

Para que a retomada das aulas fosse feita em segurança, pais, professores e moradores da cidade participaram de um mutirão de reforma do centro de ensino, aumentando o muro, por exemplo.

As demais unidades de ensino que também estavam com as aulas suspensas no estado também retornarão à normalidade hoje. As 128 unidades da rede municipal receberão vigilantes, sendo 500 deles armados. O botão do pânico também está sendo implementado na cidade.

Todas as escolas estaduais de Santa Catarina vão ter pelo menos um policial armado para fazer a segurança dos alunos.