Jovem de 23 anos é preso após estuprar adolescente de 12 anos grávida

O homem admitiu ter cometido o crime, alegando que tudo ocorreu com o consentimento da vítima

Um indivíduo de 23 anos foi detido no último domingo (4) pela Polícia Civil do Amapá sob a suspeita de ter cometido o crime de estupro contra uma adolescente de 12 anos, na cidade de Calçoene, situada a 375 quilômetros de distância de Macapá.

A prisão ocorreu na capital do estado, e segundo as autoridades policiais, o incidente teria ocorrido aproximadamente dois meses atrás, em uma região interiorana do estado.

Conforme relatado pelo delegado Michael Duarte, a vítima estava na cidade de Macapá com sua família para realizar exames de rotina, quando foi descoberta a gravidez. O suspeito, que compartilhava a mesma residência que a adolescente, foi identificado.