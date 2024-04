Jovem de 18 anos morre baleada dentro da própria casa em SP

Uma jovem de 18 anos foi vítima de tiros dentro de sua própria residência, na tarde do último domingo (14/4), em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo relatos da polícia, um vigilante de 55 anos invadiu a casa, disparando várias vezes contra ela antes de atentar contra a própria vida com um tiro na cabeça. O vigilante foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu no bairro Jardim do Trevos. Os policiais que atenderam à ocorrência constataram que o homem, que exercia a profissão de vigilante, cometeu o homicídio e em seguida tentou suicídio.

Ele foi encontrado gravemente ferido próximo ao corpo da vítima e imediatamente levado ao Hospital Mário Gatti. A morte do suspeito foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta segunda-feira (15/4).

Além disso, uma pistola calibre .38 e várias munições foram apreendidas no local. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do crime.