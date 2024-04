Guia prático: como identificar a qualidade dos alimentos e armazená-los corretamente em casa

Você já pegou uma fruta no supermercado e ficou em dúvida se ela estava realmente fresca? Ou já se perguntou quanto tempo aquele ovo armazenado na geladeira ainda estava bom para consumo? Compreender a qualidade dos alimentos e saber como armazená-los corretamente é algo essencial para nossa saúde e bem-estar.

É justamente essa arte que a nutricionista e especialista em consultoria e segurança de alimentos, Carolina Quintans, vai desvendar a partir de agora. “Quero fornecer um guia prático que vai ajudar as pessoas a distinguir alimentos frescos de vencidos e dar algumas dicas valiosas sobre como armazená-los corretamente para que durem mais tempo”, explica.

Alimentos frescos geralmente têm uma aparência vibrante e colorida. Se um alimento parece pálido ou descolorido, isso pode ser um sinal de que não está fresco. Frequentemente eles têm cheiro agradável e natural, se cheira estranho, ácido, ou de alguma forma desagradável, isso pode ser um outro ponto negativo.

“Certos alimentos, como frutas e vegetais, devem ter uma certa firmeza ao serem tocados. Se estão muito macios ou pegajosos, isso pode ser um sinal de que estão estragando. Vale lembrar que é sempre importante checar a data de validade nos produtos embalados, mesmo que pareçam frescos. Se estiverem após a data de vencimento podem não estar seguros para o consumo”, continua Carolina Quintans.

Para alimentos embalados é importante verificar se a embalagem está intacta. Embalagens danificadas ou inchadas podem ser um sinal de que o alimento está estragado. É importante saber, também, de onde vem o alimento e como ele foi armazenado. Alimentos orgânicos, cultivados localmente ou comprados de fornecedores de confiança, geralmente são mais frescos e de maior qualidade. Alimentos como carnes e peixes devem ter uma textura precisa. Se a carne ou o peixe está pegajoso, escorregadio, ou tem uma textura irregular, isso pode ser um sinal de que não está fresco.

Quando falamos sobre armazenamento, alimentos frescos, especialmente carnes e laticínios, devem ser acomodados a temperaturas frias para retardar o crescimento de bactérias. Se um alimento não for armazenado corretamente, pode não estar seguro para consumo.

As datas de validade nos produtos alimentícios indicam quando o fabricante considera o produto como melhor para ser consumido. Isso não significa necessariamente que o produto esteja estragado após essa data, mas pode ter um declínio na qualidade e sabor. Existem várias formas de identificar as datas de validade que podemos ver nos produtos. Aqui está o que eles geralmente significam:

“Use antes de” ou “Melhor antes”: indica quando o produto estará em sua melhor qualidade. Após essa data, o produto pode não ter o mesmo gosto ou textura, mas ainda é seguro para o consumo.

– “Use até” ou “válido até”: esta é a última data que o fabricante recomenda para o uso do produto enquanto está no seu melhor. O produto deve ser consumido até esta data.

Dicas para comprar alimentos de qualidade no supermercado

Na hora de se aventurar no supermercado algumas dicas precisam ser seguidas e, conferir a data de validade, é provavelmente o ponto mais importante quando falamos em qualidade de alimentos. Verificar se as embalagens estão intactas, se não há mofo ou sinais de deterioração e, em caso de frutas e vegetais, é importante checar se não estão moles ou com partes escuras.

“Leiam os rótulos. Conhecer a lista de ingredientes de um produto é essencial para saber o que exatamente você está comprando. Evite produtos com uma longa lista de ingredientes artificiais. Quanto mais naturais são os ingredientes, geralmente melhor é a qualidade do alimento”, explica Carolina.

Comprar alimentos da estação também é uma boa pedida. Alimentos sazonais não só são mais baratos, como também mais frescos e saudáveis. Alguns produtos possuem selos que atestam sua qualidade. Isso é comum em carnes, ovos e produtos orgânicos. Evite alimentos processados, eles geralmente contêm muitos aditivos e conservantes. Prefira sempre alimentos frescos.

Siga a regra do arco-íris. Quando se trata de frutas e legumes, diversifique as cores. Cada cor representa diferentes tipos de nutrientes, então quanto mais cores, mais variada e equilibrada será a alimentação. Outra boa dica é, prefira grãos integrais, eles contêm mais nutrientes e fibras do que os grãos refinados.

Observe sempre a aparência das carnes. Elas não devem possuir um aspecto esverdeado ou uma coloração demasiadamente escura, os frangos não devem estar muito amarelados e os peixes devem ter os olhos brilhantes e úmidos. E, sempre que possível, opte por alimentos de produção local, eles costumam ser mais frescos e contribuem para a economia da nossa região.

O papel da refrigeração e do congelamento no armazenamento de alimentos

A refrigeração e o congelamento desempenham um papel importante no armazenamento de alimentos, ajudando a conservar a qualidade e a segurança dos alimentos ao retardar o crescimento de bactérias.

É um processo que envolve o armazenamento de alimentos a temperaturas baixas, mas não congeladas. Isso desacelera a atividade bacteriana – enquanto algumas bactérias podem ainda estar ativas, elas se multiplicam a uma taxa muito mais lenta. Isso permite que os alimentos sejam guardados por alguns dias ou semanas, dependendo do tipo de alimento.

O congelamento, por outro lado, envolve o armazenamento de alimentos a temperaturas abaixo de zero. Isso interrompe completamente a atividade micro-organismos, essencialmente preservando os alimentos em seu estado atual. Alimentos congelados podem ser guardados por um período e, em alguns casos, até anos. No entanto, é importante notar que, embora o congelamento evite o crescimento de micro-organismos, ele não mata os micro-organismos existentes.

Além de pausar o crescimento bacteriano, a refrigeração e o congelamento também ajudam a preservar a qualidade dos alimentos. Eles reduzem as reações químicas e enzimáticas nos alimentos que podem resultar em deterioração do sabor, cor, textura e valor nutricional.

“No entanto, nem todos os alimentos são adequados para refrigeração ou congelamento. Alguns alimentos, como frutas e vegetais frescos, podem perder a textura e o sabor quando congelados. Além disso, alguns alimentos podem ser afetados pela “queimadura de freezer”, uma condição que ocorre quando o ar atinge a superfície dos alimentos congelados e causa desidratação e oxidação”, comenta a nutricionista.

Maneiras eficazes de armazenar diferentes tipos de alimentos em casa

Segundo a nutricionista e especialista em consultoria e segurança de alimentos, Carolina Quintans, da Qualitá Consultoria em Alimentos existem maneiras eficazes de armazenar diferentes tipos de alimentos em casa. São eles:

Alimentos secos e não perecíveis: estes incluem massas, arroz, grãos, cereais, sal, açúcar, farinha, etc. Esses alimentos devem ser armazenados em recipientes herméticos para manter a umidade e as pragas sob controle. Mantê-los em um local fresco, seco e escuro, como um armário de cozinha ou despensa, pode ajudar a prolongar sua vida útil.

Produtos enlatados: semelhante aos alimentos secos e não perecíveis, os produtos enlatados também devem ser armazenados em um local fresco, seco e escuro. Verifique sempre a data de validade e tente usar o método de “primeiro a entrar, primeiro a sair” para garantir que você não esteja mantendo alimentos enlatados vencidos em casa;

Laticínios: leite, queijo, iogurte, manteiga e outros laticínios precisam ser refrigerados. Eles devem ser armazenados a uma temperatura entre 2 e 4 graus Celsius. Não devem ser armazenados nas portas da geladeira, pois as temperaturas lá tendem a flutuar;

Carne, aves e peixes: esses alimentos precisam ser armazenados no congelador se não forem consumidos dentro de dois dias. Devem ser armazenados em recipientes herméticos ou em plástico para evitar a contaminação por outras comidas;

Frutas e vegetais: a maioria das frutas e vegetais deve ser armazenada na geladeira, exceto bananas, tomates, batatas, cebolas e alho, que devem ser armazenados em temperatura ambiente fora da geladeira. É melhor não lavar frutas e legumes até que esteja pronto para usá-los, pois a umidade pode acelerar o processo de decomposição;

Ovos: podem ser mantidos na geladeira por até um mês. Para verificar a frescor, faça o teste da água. Encha uma tigela com água e coloque o ovo. Se flutuar, está velho e deve ser descartado. Se afundar, ainda está fresco;

Sobras de comida: as sobras devem ser armazenadas em recipientes herméticos e refrigeradas dentro de duas horas após o cozimento. Tente usar dentro de três a quatro dias;

Temperos e condimentos: a maioria dos temperos e condimentos têm uma longa vida útil, mas devem ser armazenados em um local fresco e seco.

É sempre importante rotular e datar os alimentos quando os armazenar para saber exatamente quando eles foram guardados.