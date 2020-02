Jovem de 15 anos nasceu sem braços e pernas. “A vida é bonita assim mesmo”

PUBLICIDADE 

O garoto Tio, jovem Indonésio de 15 anos, nasceu sem braços e pernas. Apesar de todas as dificuldades, ele acredita que a vida é boa. “A vida é bonita assim mesmo”, disse ele, ao site BBC news.

O adolescente tem uma rotina igual a de muitos outros. Adora jogar no celular e está sempre conectado ao aparelho. “Apesar de ser diferente, quero que as pessoas ignorem minha condição e me vejam como uma pessoa normal. Não me tratem de maneira diferente”, disse ele.

Com sua animação, ele compartilha seu dia a dia com espectadores da BBC e espera servir de inspiração. O que eu quero dizer a todos que estão assistindo é: continuem orando, não desistam ou se sintam frustrados.”, disse ele.