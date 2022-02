Jacaré-açu de cerca de quatro metros é abatido por caçador em rio no interior do Acre

O homem teria saído para caçar na semana anterior com três cães quando percebeu que os animais estavam correndo atrás de uma caça

Na última segunda-feira, 1, um jacaré-açu com pelo menos quatro metros foi abatido por um morador do seringal de São Bento, há aproximadamente 4 a 5 horas do município de Sena Madureira, inteior do Acre.

Um morador que tem contato com a família do caçador e que prefere não ter a identidade revelada, contou que o homem teria saído para caçar na semana anterior com três cães quando percebeu que os animais estavam correndo atrás de uma caça.

“Os cachorros entraram dentro do Rio Macauã e foi quando dois deles desapareceram. O caçador foi até a margem e viu um jacaré bem grande boiando e percebeu que o animal poderia ter matado seus cães, já que eles haviam sumido”, contou ao g1.

Em seguida, o caçador deu um tiro no jacaré e abateu o animal. Depois, o puxou para a margem do rio e colocou dentro de um barco para levar até a comunidade onde ele mora.

O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira informou que a corporação não foi chamada para atender a ocorrência.

O que diz a lei

Segundo o decreto federal número 6.514, “é proibido matar, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes de fauna Silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devido permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.”

A multa é de R$ 500 por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais ou ameaça de extinção. E de R$ 5 mil por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e fauna selvagens em Perigo de Extinção (Cites).

Já segundo o artigo 37 da lei de crimes ambientais número 9.605 diz que “Não é crime o abate de animais, quando realizado: em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.”

Sobre o jacaré-açu

‘Açu’, em tupi-guarani, significa grande, por isso, o nome dado pelos índios tem tudo a ver com a espécie, o jacaré-açu pode chegar a seis metros.