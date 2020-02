Irmãos são diagnosticados com o mesmo tipo de câncer

PUBLICIDADE 

Três irmãos receberam o mesmo diagnóstico em menos de cinco anos. Todos têm retinoblastoma, um tipo de câncer no olho que é mais comum em crianças. O caso aconteceu no estado da Georgia, no sul dos Estados Unidos.

Tristen Rush, o mais velho, foi o primeiro a ser diagnosticado. Hoje com cinco anos, a doença foi descoberta em 2014, quando seus pais perceberam uma mancha esbranquiçada em seu olho e o levaram ao médico.

Os mais novos – Caison, de 3 anos, e Carter, de 7 meses – também foram diagnosticados ainda bebês, respectivamente em 2016 e 2020. Angie Rush, mãe das crianças, disse a uma rede televisão norte-americana que ela mesma também teve a doença.

“Os médicos me disseram que ao ter retinoblastoma na infância, eu tinha 50% de chance de passar adiante, geneticamente”, disse Rush ao programa “Good Morning America”. Câncer frequente em crianças

Retinoblastoma é o câncer de olho mais frequente em crianças pequenas, segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). Um de seus sinais é justamente o chamado “reflexo do olho do gato”, caracterizado por uma mancha branca na pupila quando ela é exposta à luz. A mancha torna-se especialmente visível em fotografias com flash. Segundo a mãe, as crianças passam mensalmente por quimioterapia, além de realizar check-ups nos olhos e tratamentos com laser. Quando é diagnosticado cedo, o retinoblastoma tem uma chance de cura bastante alta. Mas em casos avançados da doença, o paciente pode chegar a perder o olho.