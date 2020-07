Interpol apreende 17.000 kits de testes falsos de COVID-19 em operação internacional

PUBLICIDADE

Um total de 17.000 kits de testes de COVID-19 falsos foram apreendidos durante uma operação coordenada pela Interpol e Europol contra o tráfico de bebidas, alimentos e produtos médicos potencialmente perigosos, informou a organização internacional de polícia nesta quarta-feira (22).

A operação, que mobilizou as autoridades de 77 países entre dezembro de 2019 e junho de 2020, também resultou na apreensão de mais de 12.000 toneladas de mercadorias, avaliadas em US$ 40 milhões, no desmantelamento de 19 organizações do crime organizado e na prisão de 407 pessoas.

Entre os produtos apreendidos estão produtos lácteos contaminados com bactérias, carne de animais mortos ilegalmente e produtos médicos falsificados, detalhou a agência com sede na França em um comunicado.

Além dos falsos testes de COVID-19, os policiais descobriram desinfetantes e até um carregamento de moluscos na África do Sul, originário da Ásia, que foi declarado como equipamento de proteção médica.

“Enquanto os países de todo o mundo continuam seus esforços por conter a COVID-19, as redes criminosas que distribuem esses produtos potencialmente perigosos mostram sua determinação em obter lucros”, disse o secretário-geral da agência, Jurgen Stock, citado na nota.

As apreensões de alimentos vencidos ou com datas de validade alteradas foram significativamente maiores do que nas operações anteriores deste tipo, o que, segundo a agência, é possivelmente um sinal de que os criminosos estão aproveitando a interrupção das redes de abastecimento causada pelo confinamento.

“A magnitude e a variedade de alimentos e bebidas apreendidos nesta operação servem para lembrar os cidadãos que devem estar atentos ao que compram e que é necessário que os órgãos responsáveis pela aplicação da lei continuem vigiando e agindo”, acrescentou o chefe da Interpol.

