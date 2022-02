Incêndio destrói galpões de empresa de frutas em Vacaria (RS)

O incêndio foi controlado no final da madrugada desta terça-feira (8), mas bombeiros ainda atuavam no rescaldo

Cristina Camargo

São Paulo, SP

Bombeiros de Vacaria e de mais três cidades do Rio Grande do Sul trabalharam durante oito horas para apagar um incêndio de grandes proporções nos galpões de uma empresa agropecuária. O fogo começou na noite desta segunda-feira (7). A Schio, especializada na fruticultura de maçãs, está localizada na BR 285, no Distrito Industrial de Vacaria.

Alertas falsos dizendo que a população teria de sair de casa por causa do risco de explosão de tanques de amônia circularam por grupos de mensagens, mas foram desmentidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado.

“O Corpo de Bombeiros conseguiu isolar esses tanques”, informou a corporação.

O incêndio foi controlado no final da madrugada desta terça-feira (8), mas bombeiros ainda atuavam no rescaldo até a publicação dessa reportagem.

As chamas do incêndio foram vistas de vários pontos da cidade. Caminhões-pipas de empresas da região ajudaram os bombeiros no combate ao fogo. Dois bombeiros precisaram ser hospitalizados. Um deles inalou fumaça e outro sofreu ferimentos no desabamento de uma estrutura metálica.

Os funcionários que trabalhavam nos galpões foram retirados em segurança.

O município de Vacaria, com 67 mil habitantes, é o maior produtor de maçãs do Rio Grande do Sul, com mais de seis hectares de área plantada e 70 produtores.

Em julho de 2021, dois bombeiros morreram em um grande incêndio que destruiu o prédio da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. O edifício desabou parcialmente e foi totalmente perdido.

O fogo se alastrou rapidamente pelos andares superiores. O prédio, construído na década de 1970, tinha nove andares e uma altura estimada de 27 metros. A SSP funcionava no local desde 2002.

Os corpos do 1º tenente Deroci de Almeida da Costa e do 2º sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós foram encontrados nos escombros do prédio. Os dois foram homenageados por autoridades do estado.

