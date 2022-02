Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de calçados PB

Através de uma nota, a Alpargatas confirmou o incêndio e informou que a fábrica estava inoperante no momento em que o fogo começou

Na madrugada desta segunda-feira, 21, uma fábrica de calçados Alpargatas, em Santa Rita, João Pessoa, foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Conforme o Corpo de Bombeiros, não há feridos.

Ainda de acordo com a corporação, dez viaturas e cerca de 50 homens, entre militares e brigadistas, tentam apagar o fogo. O incêndio foi isolado, mas a maior parte do maquinário que fica no galpão atingido foi destruído pelas chamas.

Através de uma nota, a Alpargatas confirmou o incêndio e informou que a fábrica estava inoperante no momento em que o fogo começou. “A empresa informa que está colaborando com as autoridades desde a madrugada, quando se iniciou o incêndio”.

As chamas começaram por volta das 4h30, em um galpão na parte injetora da fábrica, local onde os solados dos calçados são produzidos.

Segundo os bombeiros, quando as primeiras explosões começaram, não havia funcionários dentro da fábrica, já que no domingo não há expediente e os trabalhadores do próximo grupo, cerca de 700 pessoas, chegaria na fábrica às 5h30 desta segunda, 21.

Os militares continuam no combate as chamas, que podem ser vistas de diversos pontos de João Pessoa. Um posto de comando foi montado dentro da fábrica para que os bombeiros tracem estratégias de combate ao fogo.

As causa do incêndio ainda não foram confirmadas.