Idoso é preso suspeito de oferecer dinheiro para abusar de crianças em condomínio

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito mora no mesmo condomínio que as vítimas

Um idoso, de 65 anos, foi preso nessa terça-feira (24), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de oferecer dinheiro em troca de abusar sexualmente de duas meninas, de 8 e 13 anos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito mora no mesmo condomínio que as vítimas, no Bairro Mapim.

Elas contaram a um funcionário do condomínio que tinham sido abordadas pelo homem e ele chamou a polícia.

À polícia, uma das meninas afirmou que o suspeito as convidou para entrar no apartamento dele e ofereceu uma quantia em dinheiro. Em seguida, teria ido até a janela do imóvel, tirado a parte de cima da roupa dele e insistido para que elas ficassem no local.

Uma das vítimas ainda afirmou que, em outra ocasião, o suspeito teria feito o mesmo convite para ela e que, ao se aproximar, ele teria acariciado as partes íntimas dela e depois entregue uma quantia em dinheiro.

Os policiais foram até o apartamento do suspeito e o encaminharam para a Central de Flagrantes. Na delegacia, foi verificado que o homem tinha outras passagens criminais pelo mesmo crime.