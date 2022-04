Idoso é preso por estupro e ameaça de morte contra menina de 6 anos em Laranjal do Jari

Na última quinta-feira, foi realizado uma prisão em flagrante de um idoso de 62 anos em Laranjal do Jari, pelo crime de estupro de vulnerável

Na última quinta-feira, 31, foi realizado uma prisão em flagrante de um idoso de 62 anos, pela Delegacia de Infância e Juventude (DIJLJ), em Laranjal do Jari, no extremo sul do Amapá, pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima de apenas 6 anos é filha da enteada dele e segundo a Polícia Civil, o homem atraía a vítima oferecendo bombons. Após os atos libidinosos, ele ameaçava a criança de morte para que não a menina contasse aos pais.

O idoso passou por audiência de custódia e a Justiça transformou a prisão em flagrante em preventiva. Em depoimento, o acusado negou os crimes.

O delegado Aluísio Aragão Jr., responsável pela prisão, detalhou como aconteceu o crime, descoberto após a menina desaparecer da vista dos pais e ser encontrada na casa do preso, que inicialmente negou que a vítima estivesse lá.

“Bateram na porta da casa do indiciado, que é no caminho entre a casa deles. Demonstrando bastante nervosismo, o indiciado disse que que a criança não estaria lá, mas a mãe da criança decidiu entrar na casa e encontrou a filha sozinha lá dentro com ele ainda muito abalada”, detalhou Aragão.

A menina contou aos pais que o idoso ofereceu bombons para que ela entrasse na casa e lá dentro tirou a roupa dela, praticando a violência. A ação, inclusive, aconteceu mais de uma vez.

“Era padrasto da mãe da vítima, mas ela chamava de avô. A criança relatou ainda que o indiciado sempre lhe ameaçava dizendo que se ela contasse para alguém, lhe cortaria o pescoço e iria lhe enterrar no quintal”, detalha o delegado.