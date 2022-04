Rapper morre e tem corpo colocado de pé para exibição pública

O cantor Goonew foi morto a tiros durante um assalto, aos 24 anos; A exposição ocorreu em uma boate dos Estados Unidos

A boate Bliss, localizada em Washington, nos Estados Unidos, exibiu o corpo do rapper Goonew, de 24 anos, de pé durante o velório realizado no local no último domingo (3). O cantor foi morto a tiros dias antes. A casa de show pediu desculpas após receber diversas críticas pela atitude.

Em um comunicado oficial divulgado ontem (4) no Instagram, a boate diz não ter sido informada da dinâmica do velório e que foi contratada por uma funerária local para alugar o espaço e realizar a celebração.

“Bliss nunca foi informada do que aconteceria. Pedimos sinceras desculpas a todos aqueles que podem estar chateados ou ofendidos. Por favor, mantenha a família e os amigos de Goonew em suas orações neste momento difícil”, afirma o comunicado.

Imagens que mostram o corpo do cantor, cujo nome verdadeiro é Markelle Morrow, viralizaram pelo Twitter e muitos internautas consideraram a exibição desrespeitosa. Nas redes, alguns ainda informaram que o espaço cobrava cerca de 40 dólares para que fãs e frequentadores entrassem durante o velório.

Foto/Reprodução

Alguns internautas questionaram se o corpo não era, na verdade, um manequim que reproduz os traços de Goonew, mas, no entanto, quem esteve na boate afirma que não se parecia em nada com um boneco.

“Isso é tão triste e desrespeitoso”, escreveu uma internauta. “Acabei de perceber a grande m**** que é isso”, publicou o também rapper 50Cent no Twitter.

Um funcionário da casa de shows também comentou a situação, contando ter levado um susto. “Imagine entrar no trabalho e ver um corpo morto em exposição. Eles não nos avisaram e disseram que não sabiam”, disse ele. Apesar disso, a casa de shows não informou qual funerária contratou o espaço para o velório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cantor foi morto a tiros durante um assalto em District Heights, em Maryland, no dia 18 de março. A informação foi divulgada pelo Departamento de Polícia do Condado de Prince George. As autoridades estão buscando o autor dos disparos e oferecem 25 mil dólares em busca de informações.