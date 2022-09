Idoso é assassinado dentro de casa em São Luís

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher do idoso foi quem o encontrou morto dentro do quarto do casal, com vários golpes de arma branca

Um idoso de 79 anos, identificado como Urandir Tavares Leite, foi assassinado a golpes de arma branca, na noite dessa segunda-feira (26). O corpo do idoso foi encontrado dentro de sua residência, localizada na região do Caúra, em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher do idoso foi quem o encontrou morto dentro do quarto do casal, com vários golpes de arma branca. Leia também EUA dizem ‘monitorar’ eleição brasileira e condenam violência

Rússia finaliza referendos e anexará territórios da Ucrânia até sexta-feira

Ciro Gomes rompe até com o irmão e some do Ceará O corpo da vítima foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML), em São Luís. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP).