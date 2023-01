Idoso é agredido na cabeça com garrafa de café pela companheira de 19 anos

Além da garrafa, a jovem também agrediu o idoso com pedaços de madeira e socos

Um idoso, de 66 anos, foi agredido na cabeça com uma garrafa de café, na noite desta segunda-feira (16), em Boa Vista. A agressora, de 19 anos, foi a companheira da vítima. Ela foi presa pela Polícia Militar.

Além da garrafa, a jovem também agrediu o idoso com pedaços de madeira e socos. O caso foi no bairro Asa Branca, zona Oeste da capital.

A jovem disse aos policiais que agrediu o companheiro porque ela pediu que ele colocasse uma água para esquentar para fazer comida, mas ele se recusou e a agrediu. Depois, ele foi ao banheiro e, quando saiu, também foi agredido pela jovem.

Quando chegou no local, a PM encontrou a jovem saindo da casa com os pertences em um carrinho de criança. No entanto, ela foi presa.

Dentro do imóvel, os policiais apreenderam a garrafa usada na agressão. Além disso, no quarto havia muitas manchas de sangue.

O idoso foi levado ao Hospital Geral de Roraima para receber os cuidados médicos. A jovem foi levada para o 5° Distrito Policial.