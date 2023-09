Idoso de 93 anos é resgatado após desaparecer em área rural do ES

O incidente ocorreu após o veículo do idoso ter sido encontrado na região da mata no dia anterior

Um homem idoso de 93 anos foi resgatado depois de ter sido localizado pela equipe de resgate parcialmente submerso em um córrego em uma área rural que abrange os municípios de Viana e Domingos Martins, no estado do Espírito Santo.

O incidente ocorreu após o veículo do idoso ter sido encontrado na região da mata no dia anterior, o que levou as equipes de busca e resgate a iniciar as operações. O idoso estava desaparecido por mais de um dia, quando finalmente foi localizado e socorrido.

O idoso foi encontrado a cerca de 400 a 500 metros de onde estava o carro, em uma área de mata.

O homem estava imóvel e se mexeu levemente apenas quando a equipe de resgate se aproximou buscando um ponto para o pouso da aeronave.