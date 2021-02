Idoso de 79 anos cai em poço de 10 metros e morre afogado

PUBLICIDADE

Um idoso, de 79 anos, veio a óbito após cair em um poço, nessa quinta-feira (11). A tampa que vedava a estrutura quebrou e a vítima caiu no poço, se afogando posteriormente. Nazario Canavarros, de 79 anos, prestava serviços de limpeza da cisterna no momento do acidente.

Segundo a polícia, a situação ocorreu em uma residência em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá-MT.

O idoso foi contratado para fazer serviços de limpeza no local e estava acompanhado de um ajudante. A cisterna estava cheia até a metade e era vedada com uma tampa que acabou quebrando. Posteriormente, Nazario caiu no poço e se afogou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi chamada e investigará o caso.