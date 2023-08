Idosa com deficiência é perseguida e recebe xingamentos no trânsito

A idosa explicou à agressora que utilizava cadeira de rodas devido a uma lesão medular e já ter passado por 14 cirurgias

Uma mulher idosa, de 64 anos, foi perseguida e insultada por uma desconhecida, sob a acusação de ter colidido com um veículo, em Santos, litoral de São Paulo. Walderez Aparecida Siqueira Garcia entrou na garagem de seu edifício residencial, sendo seguida pela agressora.

De acordo com o relato de Walderez, o episódio teve início no bairro Pompeia, logo após ela sair do consultório dentário em 17 de julho. A idosa recorda ter deixado o estacionamento em marcha à ré, executando a manobra sem notar qualquer incidente, e dirigiu-se para a rua Euclydes da Cunha.

Após percorrer alguns metros e parar no primeiro semáforo, outro motorista a informou que a condutora de outro carro a acusava de ter batido em seu veículo.

Ao sair de seu carro para entender a situação, Walderez afirma que a mulher do outro veículo começou a proferir insultos, chutou o carro e a ordenou que saísse do veículo. A idosa explicou à mulher sobre sua condição física, uma vez que utiliza cadeira de rodas para mobilidade devido a uma lesão medular e já ter passado por 14 cirurgias.

Ela explicou que não podia sair do carro devido à sua deficiência, o que, de acordo com seu relato, intensificou a agressão.