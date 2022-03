Hospital confirma morte de menino que se engasgou com balão, em João Pessoa

O menino tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau três, e estava em uma clínica onde faz terapia quando se engasgou

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Após dar entrada no Hospital de Trauma de João Pessoa nesta segunda-feira, 7, uma criança de nove anos morreu depois de se engasgar com uma bola de assopro, mais conhecida como balão. A unidade confirmou o óbito do menino nesta quarta-feira, 9.

De acordo com o hospital, o garoto teve três paradas cardíacas e não resistiu.

A família optou pela doação dos órgãos da criança.

Um protocolo para investigar a morte encefálica do menino foi aberto na tarde desta terça, 8. Também foram feitos testes para saber se o paciente apresentava alguma resposta, antes de confirmar a morte cerebral.

O menino tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau três, e estava em uma clínica onde faz terapia quando se engasgou. O Samu, que prestou socorro à criança, confirmou a informação do local.