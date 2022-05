Homens armados invadem casa e matam pai e filha, de quatro meses, em Pirapora

Neste domingo, 15, um jovem, de 22 anos, e a filha delem de 4 meses, foram mortos a tiros dentro de casa em Pirapora, no Norte de Minas

A mãe da criança contou à polícia que os três estavam deitados na cama e a filha mais velha dormia no berço, quando quatro homens armados invadiram a residência.

Segundo as informações, os homens já chegaram atirando e a única reação que o homem teve foi de pegar a criança que estava no berço e se agachar ao lado da cama para protegê-la.

Maya Victória Pires de Jesus que dormia na cama foi atingida no tórax e chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, a perícia constatou que Rodrigo Pereira de Jesus foi atingido com três tiros no braço, três nas nádegas, dois no abdômen, um rosto e um costas, além de nove facadas nas costas. A perícia recolheu quatro projéteis no local e cinco estojos de munição calibre 380.

A mulher relatou a polícia que o marido estava recebendo ameaças pela internet. Ela contou ainda que em data anterior, ele teria quebrado o braço de uma mulher durante uma briga e o marido desta vítima passou a ameaçá-lo.

A polícia realizou buscas na casa do homem, mas ele não foi localizado. O rastreamento pelos suspeitos continua e até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Por telefone, o delegado Bruno Bastos informou que foi instaurado um inquérito, nesta segunda-feira (16), para investigar o caso. A polícia trabalha com a hipótese de que a motivação do crime pode estar relacionada com briga que o homem se envolveu.

“Os corpos das vítimas passaram por necropsia no Instituto Médico Legal sendo liberados ainda no domingo. Vamos iniciar as oitivas de testemunhas, principalmente da mulher que estava no local dos fatos”.

Ainda de acordo com o delegado, o inquérito deve ser concluído em até 30 dias.