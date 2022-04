Homem viraliza nas redes sociais após postar vídeo sendo atacado por barata

O desenvolvedor de software Bruno Stracke, postou no Twitter um vídeo do momento em que foi atacado por uma barata voadora em bar

O desenvolvedor de software Bruno Stracke, 31 anos, postou em sua conta do Twitter um vídeo do momento em que foi atacado por uma barata voadora em um bar no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

No post ele comenta que está horrorizado e traumatizado após a situação. O vídeo foi publicado na terça-feira, 12, e até o momento ja foi visto mais de um milhão de vezes.

Feito por uma câmera de segurança, é possível perceber o exato momento em que Stracke balança os braços e levanta da cadeira tentando se livrar do inseto. Confira:

Em entrevista ao UOL, o desenvolvedor de software conta que é frequentador assíduo do bar e conhece o dono. “Ele veio rir com a gente do que aconteceu e disse que ia pegar as imagens das câmeras para rir da minha cara. Ele me enviou e ficou engraçado, aí eu decidi passar vergonha na internet também”.

Stracke comenta que confia na limpeza do bar, e que após o incidente, pediu uma água e se acalmou com uma cerveja.