BBB 22: Natália diz que a ‘página virou’ em relação a Eliezer

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, a sister comentou sobre o relacionamento com o brother do lado de fora da casa

Eliminada na noite desta terça-feira (12) com 83,43% dos votos, a designer de unhas Natália Deodato esteve no programa Mais Você (Globo) para tomar café da manhã. Logo no início, ela já afirmou que não está apaixonada por Eliezer. “Era a única pessoa que eu tinha lá dentro para ter um carinho. Paixão é muito forte, eu estava curtindo. Mas não é algo que eu quero trazer para fora”, afirmou.

“Agora a página virou”, completou ela, que afirmou ser namoradeira, livre e desempedida. “Aqui fora, quero viver minha vida profissional e viver tudo isso”. Ela e Eliezer tiveram um relacionamento na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), e chegaram a ir para o edredom algumas vezes.

Em com a apresentadora Ana Maria Braga, 73, ela afirmou que sente que, apesar de sua eliminação e a de Linn da Quebrada, a professora Jessilane terá carinho dos outros brothers neste período em que ela está sem suas duas maiores aliadas. “Principalmente do Pedro [Scooby], uma pessoa incrível, e o DG [Douglas Silva] que nunca nos deixou”, completou.

A ex-sister ainda falou que ficou extremamente surpresa ao descobrir que foi convidada para desfilar com a Beija-Flor, agremiação do Rio de Janeiro. “Há males que vêm para o bem”, disse ela sobre a eliminação uma semana antes do Carnaval fora de época na cidade carioca. “Sempre amei samba, é um traço que me marca”, afirmou ela.

Sobre as discussões e brigas que aconteceram durante sua passagem no programa, ela admitiu que errou e cometeu deslizes. “Acredito que tem momentos que eu interrompo, sou intensa. Mas lá dentro não consegui dominar isso, aqui fora é diferente. Lá [no BBB], nós não temos escapatórias”, explicou ela.

Quanto à briga com Gustavo pelo senso de coletividade de Natália, em que o brother apontou que a ex-sister colocou uma banana no pote de leite em pó da Xepa e de exagerar com a goiabada. “Ele reclamou porque ele gosta de ser um pouquinho chato”, disse ela, que depois admitiu ter errado ao colocar a fruta no pote.

Natália ainda comentou sobre a briga com Lina. “Não achei nada legal, subimos o tom e isso nunca é uma boa escolha”, disse ela sobre a discussão. “Não soube lidar com a situação e eu fui agressiva no meu tom e no meu jeito de falar. Queria ter feito e exposto isso de forma diferente. Mas acredito que tudo é um aprendizado”, completou.