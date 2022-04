Kim Kardashian diz que Kanye West cogitou deixar carreira e virar seu estilista

A influenciadora e empresária comentou em um episódio do programa das Kardashians sobre a vontade do ex-marido

Durante um novo episódio do programa The Kardashians (Hulu), a socialite Kim Kardashian, 41, revelou que seu ex-marido, o rapper Kanye West, 44, cogitou deixar sua carreira musical para se dedicar como estilista da empresária.

“Kanye quer largar tudo e dedicar a sua vida a ser meu estilista”, comentou em um trecho reproduzido pelo jornal britânico Daily Mail. Ela ainda relembrou que, anos atrás, quando os dois se conheceram o rapper, que agora se chama Ye, também quis interferir em seu estilo e renovou o seu guarda-roupa.

“Anos atrás, Kanye mandou um stylist na minha casa e disse: ‘Você tem que limpar o seu armário. Isso é embaraçoso'”, relembrou. Kanye tem um contrato com a GAP e a Balenciaga desde o ano de 2020, mas os produtos só foram lançados no ano passado. Kim foi fotografada usando as peças do então marido.

Recentemente, Kim contou, em conversa no programa Good Morning America, que os dois conversam diariamente por conta de seus quatro filhos. A empresária e Kanye são pais de North West, 8, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 2. Ela afirmou que, apesar das polêmicas, os dois conversam sobre os filhos e que os pequenos já entenderam a separação. “Sou muito aberta e honesta com eles”, afirmou a socialite.

“Os mais novos não entendem tanto, mas os meus dois mais velhos sabem o que está acontecendo. E você tem que realmente estar lá para eles, não importa o que aconteça, mesmo nesta vida louca que vivemos. Você só precisa ter um diálogo realmente aberto com seus filhos”, completou.

Desde que Kim assumiu o humorista Pete Davidson, 28, como novo namorado, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.

Kim e Davidson já eram vistos juntos e em clima de romance desde novembro de 2021. A socialite pediu o divórcio de Kanye em fevereiro de 2021, após quase sete anos de casamento. O casal começou a namorar em 2012 e depois se casou em 2014.