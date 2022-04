Jessilane fica inconsolável com saída de Natália, mas Gustavo pondera: “Tem seis homens a sua disposição”

Ah eu queria tanto ser a bióloga numa hora dessas, pelo amor de Deus…

Ô tadinha da Jessi! Nesta terça-feira, (12), a bióloga perdeu mais uma de suas amigas e aliadas, Natália, e é a última das Comadres. Com a saída da amiga, ela chorou muito e Pedro Scooby foi consola-la e acalma-la.

E depois da Eliminação de Natália…



Jessi chora e é consolada por Scooby 😰#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/Or7nd1BvCl — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2022

Enquanto ela chorava em seu acampamento no jardim, já que não pode entrar na casa devido ao castigo que Eliezer lhe deu, Paulo André teve uma atitude lindíssima e perguntou a ela se podiam pular na piscina para comemorar a volta do paredão. Ele não cansa de ser lindo e fofo né? Entrega o prêmio para ele!

https://www.instagram.com/p/CcRpFGFDC8E/

https://twitter.com/phellipeas/status/1514168703050559488

Depois, Scooby e Gustavo continuaram a consolando e o bacharel em Direito a lembrou “Agora cê tem seis homens a sua disposição”, fazendo carinho em sua cabeça. O surfista riu e disse que eles estavam lá para servi-la. E PA, um gentleman, começou a abana-la. Melhor elenco masculino sim!

Mais tarde, os meninos estavam na hidromassagem e Jessi chegou para conversar com seus súditos, já que Gustavo e Paulo André a chamaram, e a bióloga brincou com sua situação: “Que reviravolta que esse mundo dá hein? Não tinha nenhum homem lá fora e agora tenho seis”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PA: cola ai Jessi:

G: Jessi e seus 6 maridos.



Ela: que reviravolta que esse mundo dá Não tinha nenhum homem lá fora e, agora tenho 6! 😅♥️



Vamôoo respeitar que a única mulher da casa é a Professora com muito bom humor.



Força Professora 🫴🏾♥️ #bbb22 pic.twitter.com/yfdsDXLLLv — 🐶 Ä‧Cloüd 🧜🏽‍♀️ (@cafecontexto) April 13, 2022

E a coitada da professora segue com seu drama pessoal na reta final do ‘BBB22’: perdeu as duas amigas em paredões seguidos, está dormindo no jardim e ainda só tem como aliado, Eliezer, que era sempre sua opção de voto. Mas tudo tem seu lado bom né? Pelo menos ela pode desfrutar desses homens lindos. E Eli também ‘tá lá…