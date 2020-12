Homem tem perna amputada após acidente de trânsito; família pede ajuda nas redes sociais

PUBLICIDADE

O serralheiro autônomo Vagno Ribeiro, de 41 anos, precisou amputar a perna após ser vítima de um acidente de transito. Após ser socorrido, ele ainda sofreu três paradas cardíacas e passou por três cirurgias durante o tratamento. De acordo com a família, Vagno está internado há quase dois meses. Para receber alta, o paciente precisa de uma maca e de uma cadeira de rodas para banho. A família pede ajuda nas redes sociais para arcar com os custos dos equipamentos.

Em entrevista ao portal G1, a irmã de Vagno, a vendedora Vaneide Brito Ribeiro, de 31 anos, contou que o acidente de trânsito ocorreu em 8 de outubro. Na ocasião, Vagno, que é morador de Praia Grande-SP andava de bicicleta na Avenida Ministro Marcos Freire, altura do bairro Sítio do Campo, quando colidiu com um caminhão.

Vaneide relatou ainda que no momento do acidente o motorista do caminhão prestou auxílio à vítima e registrou um boletim de ocorrência. No entanto, a família não teve mais contato com ele após algumas semanas do acidente. Durante a internação, foram feitos vários procedimentos para evitar que a perna de Vagno precisasse ser amputada.

Além de perder o membro, o autônomo sofreu diversos ferimentos pelo corpo e passou por três cirurgias. Após quase dois meses internado, ele aguarda a alta hospitalar. Para isso, Vagno precisa de uma maca e de uma cadeira de banho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Preocupada com a recuperação do irmão, que depende de várias adaptações, Vaneide tenta buscar ajuda. Ela contou que o irmão mora com os pais e serão necessários diversos cuidados para auxiliá-lo na recuperação.

“Precisamos da maca, da cadeira para banho e de um colchão novo para ele, que ficará sob os cuidados dos meus pais”, finaliza.