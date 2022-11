Homem suspeito de matar companheiro da ex-esposa é preso

suspeito invadiu o local de trabalho da ex, um estabelecimento comercial no bairro Santa Luzia, para agredi-la. José Gil tentou intervir e acabou sendo assassinado

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (17), um homem suspeito de assassinar o companheiro da ex-esposa. O crime aconteceu em Penedo, interior de Alagoas. A vítima, José Gil da Silva Neto, de 50 anos, era sergipano e foi morto a facadas.

Segundo levantamento feito pela PC, o suspeito invadiu o local de trabalho da ex, um estabelecimento comercial no bairro Santa Luzia, para agredi-la. José Gil tentou intervir e acabou sendo assassinado, por volta das 9h.

A polícia foi acionada e conseguiu identificá-lo. Segundo informações, ele é funcionário da Secretaria de Comunicação de Sergipe e já tem passagens pela polícia.

Por volta das 21h30, ele foi localizado e preso nas imediações do Hotel São Francisco. Ele tinha acabado de sacar o valor de R$ 600 em um caixa eletrônico e se preparava para fugir.

O Chefe de operações da Delegacia Regional de Penedo, Welber Cardoso, informou que o assassinato foi enquadrado no crime de homicídio qualificado, em princípio por motivo torpe. A arma utilizada foi uma faca peixeira.

Welber disse ainda que o relacionamento da vítima com a ex-esposa do suspeito era recente e José Gil tinha sido alertado que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e era violento. A vítima havia se mudado para Penedo na última segunda-feira (14).

“As diligências ininterruptas ocasionaram na localização e na prisão em flagrante da pessoa do criminoso, o qual se mantém encarcerado nesta unidade e no aguardo da aduiência de custódia. A faca utilizada no crime foi recolhida e encontra-se atrelada ao Inquérito Policial”, esclareceu o chefe de operações.